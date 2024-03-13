نصائح لتجنب العطش في رمضان

يعد الشعور بالعطش من الصعوبات التي يواجهها الصائم في شهر رمضان، يرافقه جفاف الفم، والرغبة في التبول في كثير من الأحيان.

ولذلك؛ يحاول الأطباء وأخصائيو التغذية تقديم النصائح والمعلومات للتقليل من شعور الصائم بالعطش قبل موعد الإفطار.

وأحد أهم طرق التقليل من الشعور بالعطش، وفقا لطبيبة التغذية وجدان مطر الشمري، هو شرب المزيد من السوائل والماء عقب تناول وجبة الإفطار وحتى السحور، بالإضافة للتقليل من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح، وكذلك الأطعمة الحارة.

وأشارت الشمري، وفقا لموقع "الحرة"، إلى ضرورة تقليل ممارسة الرياضة خلال فترة الصباح، إذ إن الرياضة قد تؤدي إلى حدوث جفاف في الجسم نتيجة فقدان السوائل.