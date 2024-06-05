منى زكي تتنازل عن دعوى قضائية بحق اليوتيوبر أحمد وجيه
تنازلت الفنانة المصرية منى زكى عن الدعوى القضائية بحق اليوتيوبر أحمد وجيه، المدان بتهمة السب والقذف بحقها، والطعن في شرفها؛ بسبب الشخصية التي قدمتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية المصرية، شعبان سعيد، في تصريحات للصحافة المحلية، أن الفنانة تنازلت عن اتهامها نظرًا لاعتذار المتهم وإبداء أسفه لما بدر وصدر عنه من وقائع بحقها.
وأضاف سعيد أن تنازل منى زكي جاء "لوجه الله"، على حد تعبيره، لا سيما أن اليوتيوبر المتهم حاول أكثر من مرة تقديم الاعتذار لها من خلال فيديوهات نشرها على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قضت بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه شهرا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف النجمة الشهيرة بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" عام 2022.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، ثبت قيام اليوتيوبر بسب وقذف منى زكي؛ إذ أذاع مقطعًا مرئيًا عبر قناته، المسماة أحمد وجيه، في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مسندًا إليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وعبارات شكلت طعنًا في عرضها وشرفها.
وذكرت الحيثيات "أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحًا من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الفنانة احتواؤه على عبارات سب وقذف، وعبارات تسيء إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها، وكذا الإساءة إلى الوسط الفني".
وطرحت شبكة " نتفليكس"، في يناير/كانون الثاني عام 2022، فيلم "أصحاب ولا أعز"، بمشاركة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، وسرعان ما تصدر الفيلم قائمة الأكثر مشاهدة عبر الشبكة.