منى زكي تتنازل عن دعوى قضائية بحق اليوتيوبر أحمد وجيه

تنازلت الفنانة المصرية منى زكى عن الدعوى القضائية بحق اليوتيوبر أحمد وجيه، المدان بتهمة السب والقذف بحقها، والطعن في شرفها؛ بسبب الشخصية التي قدمتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية المصرية، شعبان سعيد، في تصريحات للصحافة المحلية، أن الفنانة تنازلت عن اتهامها نظرًا لاعتذار المتهم وإبداء أسفه لما بدر وصدر عنه من وقائع بحقها.

وأضاف سعيد أن تنازل منى زكي جاء "لوجه الله"، على حد تعبيره، لا سيما أن اليوتيوبر المتهم حاول أكثر من مرة تقديم الاعتذار لها من خلال فيديوهات نشرها على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قضت بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه شهرا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف النجمة الشهيرة بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" عام 2022.