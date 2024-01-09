منى زكي تبدي سعادتها بقرار حبس يوتيوبر أساء لها

عبّرت الفنانة المصرية منى زكي عن سعادتها بعد قرار حبس يوتيوبر يدعى أحمد وجيه بسبب إساءته لها على خلفية دورها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، واصفة القرار بأنه "حكم عادل".



ونقلت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها عن منى زكي قولها: "الحكم مؤشر جيد ويذكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك، ولكن لا تسيئ ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل".

وتابعت الفنانة: "القانون يحكمنا جميعاً، والقانون يطبق على جميع الأشخاص، وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر، والقانون أعطاني حقي، وخلال عام ونصف من القضية كنت على يقين بأن القانون سيأخذ مجراه".



وقضت محكمة جنح الاقتصادية في مصر بمعاقبة اليوتيوبر أحمد وجيه، بالحبس شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه (640 دولارًا) وكفالة 5 آلاف جنيه (160 دولارًا)، بتهمة سب وقذف منى زكي.



وشنّ أحمد وجيه، هجومًا عنيفًا على الفنانين المشاركين في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي عرض لأول مرة في يناير/ كانون الثاني العام 2022 عبر منصة "نتفلكس".

ووصف اليوتيوبر المصري بطلة الفيلم منى زكي بألفاظ خادشة للحياء، فضلًا عن هجومه الحاد على بقية نجوم الفيلم والفن المصري بشكل عام.