"الأرصاد" ترسم صورة قاتمة.. أزمة جفاف خطيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط

يعاني حوض البحر الأبيض المتوسط من الجفاف الخطير، والذي يؤثر على مناطق من إسبانيا وجنوب فرنسا إلى إيطاليا ومالطا وقبرص وأجزاء من رومانيا واليونان وتركيا.

وكذلك أدت فترة الجفاف الطويلة إلى تقنين استخدام المياه وأثرت بشكل كبير على الزراعة والسياحة.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن سجلات الأرصاد الجوية ترسم صورة قاتمة، حيث تشهد جبال البيرينيه الشرقية ظروف جفاف تاريخية، حيث عانت من نقص هطول الأمطار لمدة 22 شهرًا متتاليًا منذ أوائل عام 2022.

ويحذر علماء المناخ من جفاف شتاء 2023- 2024 حيث كان أكثر جفافًا من الشتاء السابق، إضافة إلى عجز بنسبة 55٪ في هطول الأمطار.