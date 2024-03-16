إسبانيا.. الجفاف يهدد برشلونة بـ"حالة مأساوية"

تواجه مدينة برشلونة الإسبانية، أزمة حقيقة بسبب حالة الجفاف المستمر، وهو أمر لا يبعث على الراحة، فيما قد تواجه المدينة مواقف مأساوية، بحال لم تتحسن الأمور في الأسابيع المقبلة.

وقالت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية إن الجفاف المستمر الذي تعاني منه البلاد، خصوصا في أجزاء واسعة مثل كتالونيا لا يمنح أي راحة، إذ قد تواجه مدينة برشلونة مواقف مأساوية مثل عدم صلاحية مياه الصنبور للشرب.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، أخيراً وتحسن وضع الخزانات المائية، إلا أن وصول فصل الصيف وموسم الري للقطاع الزراعي قد اقترب، وهو ما يبعث على القلق.