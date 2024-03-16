إسبانيا.. الجفاف يهدد برشلونة بـ"حالة مأساوية"
تواجه مدينة برشلونة الإسبانية، أزمة حقيقة بسبب حالة الجفاف المستمر، وهو أمر لا يبعث على الراحة، فيما قد تواجه المدينة مواقف مأساوية، بحال لم تتحسن الأمور في الأسابيع المقبلة.
وقالت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية إن الجفاف المستمر الذي تعاني منه البلاد، خصوصا في أجزاء واسعة مثل كتالونيا لا يمنح أي راحة، إذ قد تواجه مدينة برشلونة مواقف مأساوية مثل عدم صلاحية مياه الصنبور للشرب.
وعلى الرغم من هطول الأمطار، أخيراً وتحسن وضع الخزانات المائية، إلا أن وصول فصل الصيف وموسم الري للقطاع الزراعي قد اقترب، وهو ما يبعث على القلق.
وأفادت الصحيفة بأن مشغلي المياه، أصبحوا يفكرون في سيناريو تجاوز مياه الصنبور، التي قد لا تكون مناسبة للاستهلاك البشري، حيث إن أحد أسباب عدم صلاحية المياه للشرب، هو أنها تنزل من الخزانات بشكل أقل، وبالتالي فإن الملوثات، نظرًا لقلة المياه، تكون أكثر تركيزًا.
وأكدت وزارة الصحة أن شرب هذه المياه لن يشكل أي خطر على صحة السكان، لكن لا يمكن اعتبارها صالحة للشرب؛ لأنها تتجاوز بعض الحدود التي حددها القانون، لافتة إلى أنها ستحذر المواطنين من عدم الشرب أو الطهي بمياه الصنبور إذا لزم الأمر.