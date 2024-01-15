الدوّامة القطبية "تجمّد" أمريكا
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الدوامة الهوائية الضخمة المندفعة من القطب الشمالي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مرحلة أبعد من التجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك فإن أكثر من 110 ملايين شخص معرضون لخطر التعرض للرياح القارسة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من تأثر أجزاء من غرب أمريكا "بدرجات حرارة شبه قياسية ومنخفضة بشكل كبير، بالإضافة إلى وصول رياح باردة لتلك المنطقة تصل إلى أقل من -30 درجة تحت الصفر."
وقالت الأرصاد الجوية إن الظروف الجوية سوف تمتد من جبال روكي الشمالية إلى شمال كانساس وإلى أيوا، كما استعدت الولاية للاجتماعات الحزبية الأولى في البلاد، يوم الاثنين.
وأشارت خدمة الطقس الوطنية (NWS)، يوم الإثنين، "إلى أن الكتلة الهوائية الباردة المرتبطة بالضغط العالي ينتج عنها رياح قارسة خطيرة، وهذه المرة سوف تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من المتوسط بمقدار25 إلى 40 درجة من جبال روكي الشمالية إلى السهول ووادي المسيسيبي الأوسط ووادي أوهايو، كما ستطال الرياح الباردة تحت درجة صفر أجزاء من الجنوب. "
وأضافت الخدمة: "ستؤدي الرياح القارسة إلى الإصابة بعضة الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم،" بحسب "أكسيوس".
وبحسب سلطات ولاية أوريغون، فإن "الرياح العاتية الناجمة عن العاصفة الشتوية أدت لسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في الولاية، وقتلت شخصين في حادثين منفصلين."
وأثارت الظروف شديدة البرودة مخاوف بشأن شبكة الكهرباء في تكساس، التي شهدت عطلًا كبيرًا خلال انفجار بارد في فبراير 2021، وحتى مساء الأحد انقطعت الكهرباء عن ما يقدر بنحو 12 ألف عميل في الولاية.
وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي حالة الطوارئ في الولاية، كما أعلن حاكم ولاية ألاباما حالة الطوارئ في 25 مقاطعة؛ نتيجة التهديد الناجم عن الظروف الجوية"، بحسب الموقع.
وفي سياق آخر، قام الرئيس السابق ترامب ومنافسوه الرئاسيون الجمهوريون بحملتهم الانتخابية في البرد القارس بولاية أيوا، يوم الأحد، في محاولة أخيرة في اليوم الذي يسبق التجمعات الحزبية، وفقاً لـ "أكسيوس".