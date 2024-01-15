الدوّامة القطبية "تجمّد" أمريكا

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الدوامة الهوائية الضخمة المندفعة من القطب الشمالي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مرحلة أبعد من التجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك فإن أكثر من 110 ملايين شخص معرضون لخطر التعرض للرياح القارسة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من تأثر أجزاء من غرب أمريكا "بدرجات حرارة شبه قياسية ومنخفضة بشكل كبير، بالإضافة إلى وصول رياح باردة لتلك المنطقة تصل إلى أقل من -30 درجة تحت الصفر."