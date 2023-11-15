منظمة الأرصاد: "لا نهاية في الأفق" لزيادة غازات الاحتباس الحراري

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الأربعاء، إن تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى قياسي العام الماضي، وحذرت من أنه لا توجد "نهاية في الأفق" لهذا الاتجاه.

ويأتي تحذير المنظمة قبل أسابيع من اجتماع زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، الذي ستدفع فيه الحكومات من أجل زيادة العمل المناخي بما يشمل التخلص التدريجي المحتمل من الوقود الأحفوري قبل عام 2050.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون في العالم تجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنسبة 50% في عام 2022 لأول مرة.

وقال بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة: "رغم تحذير مجتمع العلماء منذ عقود، وصدور تقارير من آلاف الصفحات، وعقد عشرات المؤتمرات بشأن المناخ، لا نزال نسير في الاتجاه الخاطئ".

وأوضح تالاس أن تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيصاحبه المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار وذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة حرارة المحيطات والحموضة فيها.