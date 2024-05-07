السعودية.. إنشاء أول مصنع للقهوة قرب حقول البن في جازان
كشف مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، عن تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في المدينة الصناعية بمنطقة جازان، أقصى جنوب غرب المملكة.
وتقع جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على مقربة من مزارع البن المنتشرة في المدينة، وباقي مناطق جنوب غرب المملكة التي تنتج حبوب بن ذات جودة عالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة جازان الصناعية، حسين الفاضلي، إن المدينة الحديثة والعصرية وقّعت مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية مع شركات استثمارية سعودية وأجنبية، بينها تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في المدينة الصناعية.
وأضاف الفاضلي، الذي كان يتحدث لقناة "الإخبارية" المحلية عن مستوى التقدم في إنشاء المدينة الصناعية والاستثمارات فيها، "أن مصنع القهوة الجديد سيرى النور قريباً، ويبدأ بإنتاج البن وتصديره للسوق المحلي والعالمي".
ويتزامن الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد مع اهتمام حكومي متزايد وصل ذروته العام الماضي، إذ اعتبرته وزارة الثقافة "عام القهوة السعودية"، قبل أن يصدر تعميم رسمي لكل المطاعم والمقاهي في المملكة لاعتماد اسم ”القهوة السعودية“ بدلا من ”القهوة العربية“.
وتعد مناطق جنوب غرب المملكة، الباحة وعسير وجازان، ذات الطبيعة الجبلية والمناخ البارد والرطب، موطن مزارع البن التي زاد إنتاجها في السنوات القليلة الماضية بدعم حكومي، لكنه لا يزال يشكّل نحو 6 بالمئة من حاجة المملكة التي تستورد الباقي من الخارج.