السعودية.. إنشاء أول مصنع للقهوة قرب حقول البن في جازان

كشف مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، عن تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في المدينة الصناعية بمنطقة جازان، أقصى جنوب غرب المملكة.

وتقع جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على مقربة من مزارع البن المنتشرة في المدينة، وباقي مناطق جنوب غرب المملكة التي تنتج حبوب بن ذات جودة عالمية.