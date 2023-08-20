تقرير: 70 ألف أسرة أيرلندية تعتمد على الحشائش لتدفئة منازلها

تتمتع مقاطعات ميدلاند في أيرلندا، بأعلى معدلات لاستخدام الحشائش بهدف التدفئة المنزلية، استنادا لبيانات تم تجميعها قبل حظر البيع التجاري لهذه النباتات، وفق ما ذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الأيرلندية.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن "أرقام التعداد الرسمية الجديدة في أيرلندا كشفت عن أن الأسر الأيرلندية بدأت بحرق النباتات المتعفنة في التربة، التي تتحول إلى نوع من الفحم يطلق عليه الخث، لتوفير نفقات الطاقة في العديد من المقاطعات الأيرلندية قبل تطبيق حظر تجاري على بيع هذه الأعشاب".

وحظرت الحكومة الأيرلندية بيع الخث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كجزء من إجراءاتها المتعلقة بتغير المناخ ولتحسين جودة الهواء ولحماية المستنقعات الأيرلندية، التي تعتبر أحواضًا مهمة لامتصاص الكربون ومصدرًا للتنوع البيئي، لكنها سمحت لأصحاب المنازل بالحصول على حقوق قطع وبيع وحمل هذه النباتات المتعفنة من داخل مساحات محدودة لغايات غير تجارية.

وأظهرت أرقامٌ رسمية في نيسان/أبريل العام الماضي، أن استخدام هذه الأعشاب لتدفئة المنازل في البلاد قد انخفض في العقد الماضي لكن الانخفاض كان تدريجيًّا.