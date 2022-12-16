رغم أضرارها.. "التدفئة البديلة" خيار سكان إدلب السورية لمواجهة الشتاء

وبداية الشهر الجاري، فضل رزوق عبداللطيف (38 عامًا)، وهو نازح في مخيمات بلدة أطمة الحدودية شمال إدلب، الاعتماد على "قشور اللوزيات" للتدفئة هذا العام.

ولاقت "قشور اللوزيات" رواجًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من الأهالي، خاصة وأنها تضاهي وسائل التدفئة التقليدية، بالإضافة لأسعارها المعقولة نوعًا ما مقارنة بغيرها من تلك التي تعمل على المحروقات.

يقول عبداللطيف لـ"إرم نيوز"، إنه "لجأ لاستخدام وسائل التدفئة البديلة بعد عجزه عن تأمين مادة الديزل المخصص للتدفئة، والذي تفوق كلفته قدرته المالية بشكل كبير، ما دفعه للبحث عن وسائل أخرى تعمل على مواد "قشر الفستق والبندق"، التي أثبتت جودتها العام الماضي مع العديد من العوائل التي استخدمتها".

ويضيف أن "سعر برميل المازوت المخصص للتدفئة وصل إلى 190 دولارًا أمريكيًا، حيث يحتاج إلى برميلين ونصف كحد أدنى في الشتاء، في حين لا يتجاوز سعر طن قشر الفستق 200 دولار أمريكي، وهو كفيل بأن يخدمه طيلة فترة الشتاء".

ويلفت إلى أن "وسائل التدفئة الآمنة والتقليدية باتت حكرًا على الأغنياء وميسوري الحال، بينما باتت العوائل ذات الدخل المحدود والمتوسط تعتمد على مثل هذه الوسائل التي من شأنها أن تخفف عنهم متاعب فصل الشتاء".