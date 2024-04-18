مي القاضي لـ"إرم نيوز": ضرب الرجل للمرأة إهانة أكبر من الخيانة

وبينت مي أن صناع مسلسل "رحيل" واجهوا ضغوطات كبيرة، بسبب تصوير المشاهد الأخيرة من العمل على الهواء، قائلة: "تجربة صعبة للغاية ومرعبة؛ لأنها حملت الكثير من الضغوطات علينا كفريق عمل؛ إذ كنا نتسلم الحلقات ونقوم بتصويرها على الفور، لكن العمل بموسم رمضان والتصوير وقت عرض الأعمال الدرامية هو أمر متعارف عليه منذ سنوات، ولقد تعودنا على ذلك وتعاملنا بمرونة مع هذه الصعوبات التي واجهتنا، رغم الشعور بالكثير من الضغوطات وقت التصوير ولساعات طويلة".

ضرب الرجل للمرأة

وبسؤالها عن موقفها من ضرب الرجل للمرأة في الواقع وهو ما تعرضت له خلال أحداث مسلسل "رحيل" .. ردت بتلقائية "لا أتسامح في هذا الأمر إطلاقا، وبالنسبة لي الضرب هو أصعب من الخيانة، لو اتضربت على يد زوجي سوف أرميه في الشارع، الضرب إهانة كبيرة وغير مقبولة والقانون ينص على السجن حيال ذلك، لا أستطيع التسامح والمغفرة في الخيانة كذلك لكنني أرى أن ضرب الرجل للمرأة هو أمر أصعب من الخيانة".

وعما إذا كانت تعرضت للخيانة من الأصدقاء في الواقع؟ أجابت: "تعرضت مؤخرا بالفعل في حياتي الخاصة للخيانة من الأصدقاء، وكانت ردة الفعل أنني لم أحادث أو أعاتب أحدا وتجاهلت واختفيت، وأرى الخيانة من الأصدقاء والشركاء لا تستحق أن أعيرها حتى اهتمام المحادثة أو المعاتبة".