هجوم على ياسمين صبري بسبب مشهد من مسلسل "رحيل"

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد من مسلسلها "رحيل" الذي تخوض به المارثون الرمضاني الجاري.

وتداول النشطاء مشهدًا من المسلسل تظهر فيه ياسمين صبري بكامل أناقتها وتضع مساحيق التجميل، رغم أن المشهد داخل السجن، حيث تقضي "رحيل" عقوبة السجن.

وتساءل النشطاء رفض ياسمين صبري الظهور دون مساحيق تجميل رغم ضرورة ذلك لخدمة المشهد، وعن كيفية موافقة مخرج العمل على ظهورها بهذا الشكل الذي لا يخدم العمل.