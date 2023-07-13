دراسة تكشف السبب المرجح وراء تغير لون المحيطات

تغيَّرَ لون أكثر من نصف المحيطات على مدى السنوات العشرين الماضية، فتحوّل من الأزرق إلى الأخضر في بعض المناطق، في ظاهرة تُبرز تأثير التغيُّر المناخي على الحياة داخل البحار في العالم، وفق دراسة منشورة في مجلة "نيتشر"، يوم الأربعاء.

وأشارت الدراسة إلى أنّ التغيير في لون المحيطات يرجع إلى التباين في النظم البيئية، وتحديداً في العوالق التي تُعد من أبرز مكوّنات النظام الغذائي البحري، وتؤدي دوراً حاسماً في دورة الكربون العالمية وفي إنتاج الأكسجين الذي يتنفسه البشر.

ويمكن أن يقدم لون البحار الذي يظهر من الجو، فكرة عمّا يحدث في الطبقات العليا من المياه. فالأزرق الغامق يعني أن نسبة النشاط محدودة، وفي حال كانت المياه تميل إلى الأخضر فمن المحتمل أن يكون هناك مزيد من النشاط، خاصة من ناحية العوالق النباتية التي تحوي على غرار النباتات، صبغة خضراء مرتبطة بالكلوروفيل.