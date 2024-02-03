منها الألبان.. 5 أطعمة تؤثر على الكوليسترول سلبًا

من المشاكل الصحية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتي تؤثر على جزء كبير من البالغين.

ويمتد تأثيرها إلى خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. ويصبح الكوليسترول، وهو مادة شمعية أساسية حيوية لبناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، مشكلة عند وجوده بكميات زائدة، مسهمًا بتصلب الشرايين، وتراكم الرواسب داخل الأوعية الدموية.

وبينما يتصارع خبراء الصحة على مستوى العالم مع هذا التحدي، بحسب تقرير نشره موقع huffpost، فإن اتخاذ تدابير استباقية أمر بالغ الأهمية في معالجة الآثار المتعددة الأوجه لارتفاع نسبة الكوليسترول على الصحة العامة.

لذا، تعد المراقبة المنتظمة للكوليسترول في الدم أمرًا ضروريًا، حيث تتطلب المستويات المرتفعة تدخلات طبية مثل الأدوية أو تعديلات نمط الحياة، بما في ذلك التعديلات الغذائية.

ويؤكد الخبراء تأثير أطعمة معينة على مستويات الكوليسترول، مسلطين الضوء على الاختيارات التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة.

الألبان كاملة الدسم:

تؤثر منتجات الألبان كاملة الدسم، الغنية بالدهون المشبعة، سلبًا على نسبة الكوليسترول الضار. لذا، يوصي أخصائيو التغذية بدمج خيارات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي الخالي من الدهون لتقليل تناول الدهون المشبعة مع الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

اللحوم الحمراء:

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وتتحدى قدرة الجسم على تكسير الكوليسترول. وينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاكها، مقترحين مصادر بروتين بديلة مثل الفول أو الكينوا أو العدس للحصول على البروتين والحديد والألياف.

جلود اللحوم:

تحتوي جلود اللحوم، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي، على نسبة عالية من الدهون المشبعة. لذا، يساعد اختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن منزوعة الجلد والأسماك والبقوليات والتوفو، بالحفاظ على كتلة العضلات مع تعزيز صحة القلب.

الأطعمة فائقة المعالجة:

تسهم الأطعمة فائقة المعالجة، المليئة بالدهون غير الصحية والملح والأطعمة التي تفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمعادن، بمشاكل صحة القلب والأوعية الدموية. وتوصي جمعيات القلب والأوعية الدموية الكبرى باتباع نهج "الطعام الكامل"، وتجنب الأطعمة فائقة المعالجة مثل النقانق المدخنة ورقائق البطاطس.

الأطعمة المقلية:

تحتوي الأطعمة المقلية على الدهون المتحولة، وترفع مستويات الكوليسترول السيئ وخطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام. لذا، يوصي خبراء التغذية بتجنب الأطعمة المقلية مثل الدجاج المقلي والكعك والبطاطس.

في حين أن عامل الوراثة يلعب دورًا مهمًا في مستويات الكوليسترول، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي للقلب من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي مغذٍ، والنوم الكافي، واستهلاك الأدوية بعقلانية، أمر بالغ الأهمية.