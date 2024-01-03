"الكولسترول الجيد" ليس جيدا.. دراسة تكشف ارتباطه بالخرف عند كبار السن

أفادت دراسة حديثة نشرتها مجلة "لانسيت" للصحة، أن كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) يزيد خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن، وفندت أنه يفيد صحة القلب.

وبينت الدراسة التي نقلتها صحيفة واشنطن بوست، أول أمس الاثنين، عن المجلة أضرار المادة التي حملت اسم “الكولسترول الجيد” سابقا، لدورها في تخفيف الكولسترول من الشرايين.

وامتدت الدراسة أكثر من 6 سنوات وشملت 18 ألفا و668 مشاركًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، كانوا في البداية خاليين من الضعف الإدراكي أو الأمراض الجسدية.

وأظهرت المجلة وجود ارتباط كبير بين ارتفاع مستويات الكولسترول HDL وزيادة خطر الإصابة بالخرف بين الأفراد الأكبر سنا، بعد تشخيص إصابة 850 مشاركًا يشكلون 4.6% من المجموعة بالخرف المعروف أيضًا بالزهايمر.

ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من HDL أظهروا ميلًا أكبر لتطور المرض مقارنة بنظرائهم الذين يحافظون على مستويات منخفضة منه.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 42% بين المشاركين الأكبر سناً (75 عامًا أو أكثر) الذين لديهم مستويات مرتفعة من HDL على عكس أولئك الذين يحافظون على مستويات HDL طبيعية.

وتشير المعلومات الطبية أن مستوى HDL الذي يبلغ 40 ملجم/ديسيلتر أو أعلى للرجال و50 ملجم/ديسيلتر أو أعلى للنساء يعتبر صحيًا. فيما صنفت الدراسة مستويات HDL العالية جدًا، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف، على أنها 80 ملغم/ديسيلتر أو أعلى.

وشدد الباحثون على أن هذا الخطر المتزايد المرتبط بارتفاع مستويات HDL يبدو مستقلاً عن عوامل خطر الإصابة بالخرف، ويشمل متغيرات مثل النشاط البدني، واستهلاك الكحول، والسكري، وعادات التدخين، وحتى الاستعداد الوراثي.

وقد كشفت الدراسة عن مخاطر للكوليسترول الجيد (HDL) خارج نطاق صحة القلب والأوعية الدموية. وتتطلب هذه النتائج دراسة معمقة إضافية لكشف التفاعل المعقد بين ديناميكيات الكوليسترول والصحة العصبية لدى كبار السن.

المصدر: واشنطن بوست