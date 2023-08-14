درجات الحرارة في العراق تصل إلى مستويات قياسية

يشهد العراق موجة حر قياسية وغير مسبوقة يومي الأحد والإثنين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 مئوية في العاصمة بغداد، ما زاد من صعوبة الحياة اليومية لا سيما لمن يعملون في الخارج.

وقال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية عامر الجابري، إن درجات الحرارة بلغت في بغداد 50 درجة مئوية الأحد، متوقعًا أن تبلغ الإثنين 50 كذلك، متحدثًا عن "موجة حرارة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

أما أعلى درجات الحرارة، اليوم الإثنين، فمن المتوقع أن تسجل "51 في مناطق السماوة والناصرية والديوانية والنجف" في جنوب البلاد، وفق المسؤول.

وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.