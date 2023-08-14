درجات الحرارة في العراق تصل إلى مستويات قياسية
يشهد العراق موجة حر قياسية وغير مسبوقة يومي الأحد والإثنين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 مئوية في العاصمة بغداد، ما زاد من صعوبة الحياة اليومية لا سيما لمن يعملون في الخارج.
وقال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية عامر الجابري، إن درجات الحرارة بلغت في بغداد 50 درجة مئوية الأحد، متوقعًا أن تبلغ الإثنين 50 كذلك، متحدثًا عن "موجة حرارة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
أما أعلى درجات الحرارة، اليوم الإثنين، فمن المتوقع أن تسجل "51 في مناطق السماوة والناصرية والديوانية والنجف" في جنوب البلاد، وفق المسؤول.
وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.
وتوقّع المسؤول أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا في الأيام المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحرارة ستبقى مرتفعة في العراق حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.
وفي هذا البلد الغني بالنفط، يعاني قطاع الكهرباء من التهالك، ولا يوفر سوى ساعات قليلة من التيار خلال اليوم.
ويلجأ البعض إلى المولدات الكهربائية، لكن ذلك يكلّف نحو 100 دولار في الشهر لكل أسرة، وقد لا يكون متوفرًا للجميع.
وأكثر المتضررين من الحرارة، هم العمال المجبرون على العمل في الخارج تحت الشمس الحارقة.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرًا ببعض أوجه التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، وهو يواجه الجفاف للعام الرابع على التوالي.