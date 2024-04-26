أثار قلق واشنطن.. هاتف "هواوي" جديد يعمل بشريحة صينية الصنع

وأشار إلى أن شركة هواوي تمتعت بنهضة جديدة منذ ظهور هاتف"Mate" لأول مرة في آب/ أغسطس الماضي، حيث نظمت موجة من الاحتفالات حول قدرتها على تحقيق تصنيع متطور لأشباه الموصلات على الرغم من القيود المتصاعدة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية.

وأوضح الموقع أنه تم بيع سلسلة "Pura 70" الخاصة بها في غضون يومين من إطلاقها، وفقًا لفحوصات السوق التي أجراها محللو شركة جيفريز، بينما يدرس المسؤولون الأمريكيون الآن فرض عقوبات إضافية تهدف إلى تطويق الشركة وطموحات الصين في مجال أشباه الموصلات على نطاق أوسع.

ولفت الموقع إلى أن سلسلة "Pura" كانت تُعرف سابقًا باسم سلسلة "P"، وقد تم بيعها تقليديًّا بناءً على قوة قدرات الكاميرا الخاصة بها.

وأشار إلى أن منح المستخدمين المحليين خيارًا جديدًا قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على هاتف آيفون، والذي لن يتم ترقيته حتى أيلول/ سبتمبر القادم.

ومن المرجح أن تشهد هواوي المزيد من المكاسب في حصتها السوقية قبل مهرجان المبيعات المقرر في 18 حزيران/ يونيو القادم، وفقا للموقع.

وأكد الموقع أن هذه الخطوة من قبل شركة هواوي تأتي في إطار إعادة بناء الأعمال الاستهلاكية التي دمرتها العقوبات في عهد ترامب.

وختم قائلا، إن الشركة أصبحت على قدم المساواة تقريبًا مع شركة أبل من حيث حصة السوق الصينية في الربع الأول، ما يؤكد الطريقة التي أدت بها إلى تآكل حصة السوق المحلية للشركة المصنعة لجهاز آيفون في الأشهر الماضية.