طريقة جديدة للعثور على هاتف أندرويد ستغير قواعد اللعبة

تمتلك شبكة "Find My Device" إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطريقة التي يحدد بها المستخدمون العناصر المفقودة، مما يوفر حلاً سلسًا ومتكاملًا مدعومًا بالقوة الجماعية لأجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا التطوير، يمكن لمستخدمي أندرويد التطلع إلى تجربة تتبع أكثر قوة وشمولاً، مما يساعدهم على تحديد موقع العناصر المفقودة بسهولة وكفاءة أكبر. ومع استمرار عملية الطرح وانضمام المزيد من الأجهزة، من المتوقع أن تصبح شبكة "Find My Device" أداة لا غنى عنها في نظام أندرويد، مما يوفر راحة البال والملاءمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن أدوات شبكة Find" My Device" ميزة جديدة تحمل اسم البحث عن أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت "Find your offline devices" التي ظهرت في أحدث إصدار تجريبي من خدمات غوغل بلاي، والتي توفر تحسينًا كبيرًا لإمكانيات التتبع المتاحة لمستخدمي أندرويد. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد موقع أجهزتهم حتى عندما تكون هذه الأجهزة غير متصلة بالإنترنت، مما يوفر طبقة إضافية من الطمأنينة في حالة فقدان الجهاز.

قدرًا أكبر من المرونة