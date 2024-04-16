طريقة جديدة للعثور على هاتف أندرويد ستغير قواعد اللعبة
يعكس تقديم ميزة البحث عن أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت التزام غوغل بالتحسين المستمر لوظائف خدماتها وسهولة استخدامها، وتمكين المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في إدارة أجهزتهم.
لقد كانت رحلة شبكة "Find My Device" على نظام أندرويد رائعة، منذ أن تم الإعلان عنها مما يقارب العام، حيث وعدت بالاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة أندرويد لمساعدة المستخدمين في تحديد موقع العناصر المفقودة مثل الهواتف والساعات الذكية وحتى أجهزة التتبع المختلفة وسماعات الرأس وغيرها. ويؤكد هذا النهج الطبيعة التعاونية لشبكة "Find My Device"، إذ يمكن لكل جهاز أن يلعب دورًا في المساعدة بتحديد موقع الأجهزة المفقودة.
إمكانات هائلة
تمتلك شبكة "Find My Device" إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطريقة التي يحدد بها المستخدمون العناصر المفقودة، مما يوفر حلاً سلسًا ومتكاملًا مدعومًا بالقوة الجماعية لأجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا التطوير، يمكن لمستخدمي أندرويد التطلع إلى تجربة تتبع أكثر قوة وشمولاً، مما يساعدهم على تحديد موقع العناصر المفقودة بسهولة وكفاءة أكبر. ومع استمرار عملية الطرح وانضمام المزيد من الأجهزة، من المتوقع أن تصبح شبكة "Find My Device" أداة لا غنى عنها في نظام أندرويد، مما يوفر راحة البال والملاءمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن أدوات شبكة Find" My Device" ميزة جديدة تحمل اسم البحث عن أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت "Find your offline devices" التي ظهرت في أحدث إصدار تجريبي من خدمات غوغل بلاي، والتي توفر تحسينًا كبيرًا لإمكانيات التتبع المتاحة لمستخدمي أندرويد. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد موقع أجهزتهم حتى عندما تكون هذه الأجهزة غير متصلة بالإنترنت، مما يوفر طبقة إضافية من الطمأنينة في حالة فقدان الجهاز.
قدرًا أكبر من المرونة
إن تضمين خيارات للعثور على الأجهزة بدون الإتصال بالشبكة، يوفر للمستخدمين قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في تفضيلات التتبع الخاصة بهم. وافتراضيًا، يتم تشغيل الميزة وتعيينها على جميع المناطق، مما يضمن إمكانية استفادة المستخدمين من تغطية التتبع الشاملة عبر سيناريوهات مختلفة. كما تتيح القدرة على التحكم بالإعدادات تجربة تخصيص أكبر للمستخدمين وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، سواء كانوا يمنحون الأولوية للدقة، أو الحفاظ على عمر البطارية، أو تحقيق التوازن بين الخيارين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر خيار إيقاف تشغيل الميزة بالكامل للمستخدمين المرونة في إلغاء الاشتراك في التتبع إذا اختاروا ذلك، مع احترام خصوصيتهم واستقلاليتهم.
أداة لا تقدر بثمن
نظرًا لأن هذه الميزة تخضع لمزيد من الاختبارات والتحسينات، فإنها تحمل الوعد بأن تصبح أداة لا تقدر بثمن لمستخدمي أندرويد الذين يسعون إلى حماية أجهزتهم وتحديد موقعها في مواقف مختلفة.
ولمزيد من التخصيص، توفر شبكة "Find My Device" وضع الإعداد "بدون شبكة" الذي يركز على الاعتماد على المواقع الحديثة المخزنة لتسهيل معرفة موقع الجهاز. ويبدو أن هذا الإعداد يوفر مستوى أساسيًا من إمكانية التتبع للأجهزة غير المتصلة بالإنترنت، مع الاستفادة من بيانات الموقع التاريخية للمساعدة في جهود الاسترداد.
من ناحية أخرى، يعطي إختيار وضع إعداد "مع الشبكة في المناطق ذات حركة المرور العالية فقط"، مثل المواقع المكتظة بالسكان أو ذات حركة المرور العالية والمطارات أو ممرات المشاة المزدحمة، الأولوية لاستخدام الشبكة في هذه المناطق، بهدف زيادة فرص تحديد موقع العنصر المفقود من خلال الاعتماد على معلومات الموقع التي تم جمعها من الأجهزة الموجودة في المنطقة المجاورة.
بشكل عام، توفر هذه الإعدادات للمستخدمين خيارات لتخصيص تفضيلات التتبع الخاصة بهم بناءً على احتياجاتهم وأولوياتهم المحددة، سواء كان ذلك لزيادة تغطية التتبع إلى الحد الأقصى أو الحفاظ على موارد الجهاز.
طرح متدرج
من المثير للاهتمام أن نسمع عن طرح إعدادات شبكة "Find My Device" في أحدث إصدار تجريبي من خدمات غوغل بلاي، وإن كان ذلك بقدرة محدودة في الوقت الحالي.
وكما هو الحال مع العديد من تحديثات البرامج، قد يكون الطرح متدرجًا، حيث يتلقى بعض المستخدمين التحديث في وقت مبكر عن غيرهم. لذلك يجدر مراقبة التحديثات والإعلانات المستقبلية من غوغل لمعرفة ما إذا كانت الميزة ستصبح متاحة على نطاق أوسع بمرور الوقت.