طريقة جديدة للعثور على هاتف أندرويد ستغير قواعد اللعبة

نظرًا لأن هذه الميزة تخضع لمزيد من الاختبارات والتحسينات، فإنها تحمل الوعد بأن تصبح أداة لا تقدر بثمن لمستخدمي أندرويد الذين يسعون إلى حماية أجهزتهم وتحديد موقعها في مواقف مختلفة.

ولمزيد من التخصيص، توفر شبكة "Find My Device" وضع الإعداد "بدون شبكة" الذي يركز على الاعتماد على المواقع الحديثة المخزنة لتسهيل معرفة موقع الجهاز. ويبدو أن هذا الإعداد يوفر مستوى أساسيًا من إمكانية التتبع للأجهزة غير المتصلة بالإنترنت، مع الاستفادة من بيانات الموقع التاريخية للمساعدة في جهود الاسترداد.

من ناحية أخرى، يعطي إختيار وضع إعداد "مع الشبكة في المناطق ذات حركة المرور العالية فقط"، مثل المواقع المكتظة بالسكان أو ذات حركة المرور العالية والمطارات أو ممرات المشاة المزدحمة، الأولوية لاستخدام الشبكة في هذه المناطق، بهدف زيادة فرص تحديد موقع العنصر المفقود من خلال الاعتماد على معلومات الموقع التي تم جمعها من الأجهزة الموجودة في المنطقة المجاورة.

بشكل عام، توفر هذه الإعدادات للمستخدمين خيارات لتخصيص تفضيلات التتبع الخاصة بهم بناءً على احتياجاتهم وأولوياتهم المحددة، سواء كان ذلك لزيادة تغطية التتبع إلى الحد الأقصى أو الحفاظ على موارد الجهاز.

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