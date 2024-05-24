دعوى قضائية جديدة ضد مغني الراب ديدي بتهمة الاعتداء الجنسي (فيديو)

رفعت امرأة تُدعى أبريل لامبروس، دعوى قضائية، تتهم فيها مغني الراب الأمريكي، شون كومز "ديدي"، البالغ من العمر 54 عامًا، بتخديرها والاعتداء الجنسي عليها في 4 مناسبات قبل أكثر من 20 عامًا.

وقالت لامبروس، البالغة من العمر 51 عامًا، في دعواها، التي رفعت أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك، إن ديدي وعدها بتوجيهها وتوفير علاقات تجارية في المجال، قبل أن يصبح "عدوانيا".

وبينت أنها قابلت كومز في مدينة نيويورك عام 1994، أثناء دراستها في معهد الأزياء والتكنولوجيا، حيثُ اعتدى عليها جنسيًّا في 4 مناسبات، بما في ذلك مرة واحدة عندما أُجبرت على تناول حبوب "الإكستاسي" المخدرة وممارسة الجنس مع صديقة كومبس السابقة كيم بورتر.