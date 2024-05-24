دعوى قضائية جديدة ضد مغني الراب ديدي بتهمة الاعتداء الجنسي (فيديو)
رفعت امرأة تُدعى أبريل لامبروس، دعوى قضائية، تتهم فيها مغني الراب الأمريكي، شون كومز "ديدي"، البالغ من العمر 54 عامًا، بتخديرها والاعتداء الجنسي عليها في 4 مناسبات قبل أكثر من 20 عامًا.
وقالت لامبروس، البالغة من العمر 51 عامًا، في دعواها، التي رفعت أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك، إن ديدي وعدها بتوجيهها وتوفير علاقات تجارية في المجال، قبل أن يصبح "عدوانيا".
وبينت أنها قابلت كومز في مدينة نيويورك عام 1994، أثناء دراستها في معهد الأزياء والتكنولوجيا، حيثُ اعتدى عليها جنسيًّا في 4 مناسبات، بما في ذلك مرة واحدة عندما أُجبرت على تناول حبوب "الإكستاسي" المخدرة وممارسة الجنس مع صديقة كومبس السابقة كيم بورتر.
وقررت لامبروس اتخاذ إجراء قانوني ضد ديدي، بسبب مزاعم بالضرب والاعتداء الجنسي والتسبب في الضيق العاطفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وتأتي الدعوى الجديدة، التي تعتبر السادسة من نوعها ضد ديدي، بعد أسبوع من انتشار مقطع فيديو يعود إلى عام 2016، ويظهر اعتداء ديدي على صديقته السابقة كاسي فينتورا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ديدي كان بأحد فنادق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث خرج من إحدى الغرف وتحرك مسرعا نحو المصاعد وهو يلف منشفة حول خصره، ملاحقا الضحية، قبل الاعتداء عليها وسحلها.
وقال ديدي في فيديو على تطبيق إنستغرام، الأحد: "لقد كنت في قمة السوء، ووصلت إلى الحضيض، لكنني لا أقدم أي أعذار. سلوكي في هذا الفيديو لا يغتفر ولا يمكن تبريره".
في حين رفضت فينتورا، التي توصلت إلى تسوية غير معلنة في الدعوى التي رفعتها ضد ديدي، التعليق على الفيديو، وأشارت دعوى فينتورا التي رفعتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى أن الواقعة تعود تقريبا إلى شهر آذار/مارس 2016، وحينها كان كومز "في حالة سُكر شديد ولكم السيدة فينتورا في وجهها".