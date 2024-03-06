يمني ينهال ضرباً على رأس زوجته بقوالب الطوب
أقدم زوج يمني، في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، على قتل زوجته ضربًا بالطوب، حتى فارقت الحياة، وفق التحقيقات الأولية التي بينت أن خلافاً أسرياً وراء الجريمة.
وأفادت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، أن الزوج قام بالاعتداء على زوجته وضربها بحجارة الطوب على رأسها، حتى فارقت الحياة.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا، مركز المحافظة، تمكنت من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته البالغة من العمر 30 عامًا، بعد العثور عليها جثة هامدة.
وذكرت الداخلية، عبر موقعها الرسمي، أن المتهم تم إيداعه الحجز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية على ذمة الجريمة المنسوبة إليه.
وبحسب التقارير الأولية، فإن سبب الجريمة تعود إلى خلافات أسرية بين الزوجين، إضافة إلى إصابة الزوج بمرض نفسي، طبقًا للداخلية اليمنية.
ويشهد اليمن على مدى السنوات الأخيرة من عمر الأزمة السياسية، تصاعدًا غير مسبوق، في معدلات ارتكاب الجرائم الأسرية، في مختلف مناطق البلاد، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، أو المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
وتعدّ الأمراض النفسية، من أكثر الحالات الصحية شيوعًا في اليمن، إذ يعاني نحو 8 مليون يمني، من مشاكل عقلية ونفسية واجتماعية، تفاقمت بسبب النزاع المسلح والنزوح القسري والبطالة ونقص الغذاء، وغيرها من الظروف القاسية، وفق منظمة الصحة العالمية.