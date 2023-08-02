جريمة مروعة في اليمن.. تعذيب طفلة وبيعها كـ "جارية" (فيديو)

أثارت قصة الطفلة اليمنية علا عبدة حالة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت لتعذيب أسري ومعاملة وحشية على يد والدها وأقاربها.

وكشف ناشطون وحقوقيون يمنيون عن تعرض الطفلة علا التي تبلغ من العمر 11 عاما للتعذيب، قبل أن يتم ببيعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني أي حوالي 140 دولارا كجارية في سابقة غير معهودة.

وبين الناشطون أن الطفلة التي تسكن في منطقة مزهر بمحافظة ريمة، تعرضت للتعذيب من قبل والدها وزوجته (خالتها)، وتم بيعها كجارية لأحد المسنين في المنطقة مقابل 200 ألف ريال يمني.