جريمة مروعة في اليمن.. تعذيب طفلة وبيعها كـ "جارية" (فيديو)
أثارت قصة الطفلة اليمنية علا عبدة حالة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت لتعذيب أسري ومعاملة وحشية على يد والدها وأقاربها.
وكشف ناشطون وحقوقيون يمنيون عن تعرض الطفلة علا التي تبلغ من العمر 11 عاما للتعذيب، قبل أن يتم ببيعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني أي حوالي 140 دولارا كجارية في سابقة غير معهودة.
وبين الناشطون أن الطفلة التي تسكن في منطقة مزهر بمحافظة ريمة، تعرضت للتعذيب من قبل والدها وزوجته (خالتها)، وتم بيعها كجارية لأحد المسنين في المنطقة مقابل 200 ألف ريال يمني.
وأظهر مقطع فيديو متداول مواطنا يمنيا يشرح قصة تعذيب الطفلة علا تعذيبا وحشيًا.
ويكشف المواطن، كيف أن والد الطفلة، بعد تعذيبها باعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني لأحد أقاربه لتعمل كجارية عنده، ليعمد القريب هو الآخر على تعنيفها ومعاملتها معاملة قاسية للغاية.
وقالت الطفلة إن زوجة أبيها قتلت أختها، أما أخوها فهرب من المنزل.
ونشر ناشطون تقريرا طبيا عن حالة الطفلة علا والذي يوضح أنه لا موضع في جسمها غير مصاب، ملمحين إلى وجود أذى في مناطق خاصة بجسدها، بحسب التقرير الطبي.