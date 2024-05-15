في ذكرى رحيله.. كيف هزم سعد الله ونوس السرطان على خشبة المسرح؟

حين تم تشخيص إصابة "رائد المسرح السياسي" في العالم العربي سعد الله ونوس بسرطان البلعوم في عام 1992، لم يمنحه أكثر الأطباء تفاؤلًا، أكثرَ من ستة أشهر بحد أقصى ثم تنتهي حياته نظرًا لخطورة وشراسة المرحلة التي اكتشف عندها المرض.

المدهش أن الكاتب الحالم، شديد الموهبة والحساسية الذي جعل من المسرح أداة لإيقاظ الوعي وتحفيز القدرة على السؤال، استطاع أن يهزم الضيف الخبيث ويعيش خمس سنوات كاملة ليرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الـ15 من مايو من عام 1997.

وكانت الكتابة أداته للمقاومة ووسيلته الأكثر فاعلية من العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، تلك حقيقة فعلية وليست قولًا مرسلًا على سبيل المجاز. بدا الكاتب الكبير المتمرس أنه يسابق الموت، يلهث وراء ومضة الإبداع في ظلمة العقاقير والوجع ليغافل اللحظة المحتومة أو على الأقل يؤجل موعدها قدر المستطاع، حتى أنه كتب ثلاث مسرحيات مهمة ومتقنة في عام واحد.