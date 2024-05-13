في ذكرى رحيله.. من هو مالك بن جلول الذي انتحر بعد نيل الأوسكار؟

يشكل الانتحار لغزا مأساويا في حياة المخرج السويدي من أصول جزائرية مالك بن جلول، فقد صنع مجده من خلال فيلم تسجيلي حاز الأوسكار يتناول مسيرة فنان مرهف الحس تعرض لضغوط هائلة وكان قاب قوسين أو أدنى من إنهاء حياته، لكنه قاوم وعانى حتى حقق نجاحا مبهرا.

وتتمثل المفارقة الحزينة أن "مالك" نفسه، في مقتبل عمره وشبابه، وسط مسيرة مهنية واعدة وحياة مرفهة ووسامة لافتة، هو من ألقى بنفسه فجأة ودون مقدمات تحت عجلات القطار، ليرحل عن 36 عاما في مثل هذا اليوم 13 مايو عام 2014.

كان الخبر صادما ومروعا، فقبل عام واحد فقط عانقت الدنيا الشاب الأنيق الذي يشع موهبة وحساسية وذكاء، صاحب الملامح الوديعة المريحة، وبدا كل شيء ممكنا وما عليه سوى أن يمد يده ويقطف نجوم المجد من سماء النجاح.

"لا يحب الشهرة"

وحصد بن جلول في 2013 جائزة الأوسكار عن فيلمه "البحث عن رجل السكر" Searching for Sugar Man، كما حصد جائزة "البافتا" في العام نفسه، فأي ظلمة حالكة ليأس عنيف جعلته يقف في ساعة متأخرة بعد الظهر على رصيف محطة "سولنا سنتروم" في العاصمة استكهولم منتظرا قطار الخط الأزرق في ساعة الذروة، وسط جداريات ومنحوتات وفسيفساء تجعل من المحطة معرضا فنيا، لينهي حياته بهذه الطريقة البشعة؟