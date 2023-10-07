تقرير: السمنة ستفوق التدخين كأكبر مسبب للسرطان بين النساء تحت سن 60 عاما

حذر تحليل صدر مؤخرا، ونشرته صحيفة "ذا تايمز البريطانية"، من أن السمنة ستتفوق على التدخين كأكبر مسبب للسرطان بين النساء تحت سن 60 عاما خلال هذا العقد.

ووفقا لتوقعات جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن عدد حالات السرطان في إنجلترا بسبب الوزن الزائد سيفوق عدد الحالات التي يسببها التدخين لدى الشابات بحلول 2030.

وقال ناشطون إن المملكة المتحدة تحصد نتائج فشل حكومي تمثل بعدم معالجة المعدلات المتزايدة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

ويأتي الإفصاح عن الأرقام الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء "ريشي سوناك" فرض حظر تدريجي على بيع السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2009، فيما قال خبراء في الصحة العامة إن البيانات الجديدة يجب أن توفر قوة دافعة لاتخاذ إجراءات صارمة مماثلة ضد السمنة.