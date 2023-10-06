مقترح سوناك لمواجهة التدخين.. هل يعد وصاية وتدخلاً في حياة البريطانيين؟

حظي اقتراح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمام مؤتمر حزب المحافظين برفع الحد العمري الأدنى الذي يسمح بشراء السجائر ومنتجات تبغ أخرى بشكل تدريجي بترحيب وسط تساؤلات عن مآلات هذا النهج، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها اليوم الجمعة.

وتبعًا لما طرحه سوناك، فإن رفع العمر سيكون بواقع سنة واحدة لكل سنة، حيث إن أي طفل يبلغ من العمر الآن 14 عامًا، لن يكون بمقدوره شراء التبغ من الناحية القانونية.

وقال "سوناك" في خطابه أمام مؤتمر الحزب قبل يومين، إن "فرض سيطرة على الأشياء يبدو خاطئًا من وجهة حزب المحافظين، لكن للتبغ وضعه الخاص، لأن الناس تُدمن عليه وهم في أعمار صغيرة، ويجدون صعوبة بالغة في الإقلاع عنه، وكذلك بسبب عدم وجود مستوى آمن التدخين".

وأضاف: "عندما رفعنا سن التدخين إلى 18 عامًا، انخفض انتشاره نحو 30% من تلك الفئة العمرية"، مضيفًا: "الولايات المتحدة عندما رفعت السن إلى 21 عامًا، انخفضت نسبة التدخين 39% في تلك الفئة العمرية".