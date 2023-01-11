أخطاء بالجملة في مذكرات الأمير هاري

وفاة الملكة الأم عام 2002

قال المراسل الملكي، "كاميرون ووكر" لصحيفة "ذا صن" إن الأمير هاري أشار إلى أنه علم بوفاة الملكة الأم (والدة الملكة إليزابيث الثانية) خلال يوم دراسي في إيتون، بينما أشارت التقارير آنذاك إلى أن الأمير هاري كان في رحلة تزلج في سويسرا.

وعن ذلك اليوم، أشار دوق ساسكس في كتابه إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية في مارس 2002 لإبلاغه بوفاة الملكة الأم، قائلا: "في إيتون، وأثناء الدراسة، تلقيت مكالمة، أعتقد أنه كان صوت أحد رجال البلاط".

وتابع: "أذكر أنه كان قبل عيد الفصح مباشرة، كان الطقس مشرقًا ودافئًا، وكان الضوء ينساب عبر نافذتي المليئة بالألوان الزاهية، لقد توفيت صاحبة السمو الملكي، الملكة الأم".

وردًا على ذلك، قال ووكر إن ما قاله هاري خطأ فادح، يثير أسئلة حول دقة المعلومات الأخرى في مذكراته، مشيرا إلى أن هذا الخطأ يثير مخاوف بشأن وجود تناقضات أخرى في كتاب الأمير.

وحسب الأخبار الرسمية، كان الأمير هاري يقضي عطلة في "كلوسترز" مع والده تشارلز وشقيقه ويليام عندما توفيت الملكة إليزابيث الأم، عن عمر يناهز 101 عام في مارس 2002.