بعد علاجها من السرطان.. كيت ميدلتون قد لا تعود إلى دورها الملكي

بعد تشخيصها بالسرطان وخضوعها للعلاج، قد يتغير دور كيت ميدلتون داخل العائلة المالكة البريطانية بشكل دائم، بحسب ما أكده تقرير جديد نشره موقع Us Weekly.

وأفاد مصدر للموقع، أن أميرة ويلز قد لا تعود إلى نشاطها السابق الدور النشط الذي كانت تقوم به سابقًا إلى جانب زوجها الأمير ويليام.

وأشار المصدر إلى أن كيت ميدلتون تقوم حالياً بإعادة تقييم لقدرتها على تحمل الواجبات الملكية، بعد خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي.

وأكد الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز، أن عودة كيت ميدلتون ستكون بناءً على نصيحة طبية وبعناية فائقة.