تصرف الأمير ويليام يكشف عن تحسن صحة كيت ميدلتون

وأكد محللون ملكيون أن هذه الخطوة تُعَدّ مؤشرًا إيجابيًّا، وقد تدل على تحسن الوضع الصحي للأميرة كيت، التي أعلنت عن إصابتها بالسرطان في مارس الماضي.

ولم تكشف الأميرة تفاصيل مرضها أو نوعه، بل اكتفت بطلب بعض الخصوصية لتجاوز محنة العائلة، خصوصًا وأن نبأ مرضها لم يكن سهلًا عليها أو على أطفالها.

ووفقًا لخبير ملكي بارز، تُشير الخطوة التي اتخذها الأمير ويليام إلى أن كيت ميدلتون "تشعر بأنها أقوى كل يوم".

من الجانب الآخر، يسعى الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز لتفادي الالتباسات المحيطة بزيارة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى نيجيريا، التي وصفت بالـ"جولة الملكية الصغيرة" رغم تنحيهما عن واجباتهما الملكية عام 2020.

وقال محللون ملكيون إن "الملك تشارلز والأمير ويليام يرَيان أن هناك حاجة للتوضيح، بأن الأمير هاري لا يمثل العائلة الملكية أو بريطانيا من خلال تلك الرحلة.