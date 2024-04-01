توقيف يوتيوبر شهير بتهمة متعلقة بـ"الإرهاب"
أوقف اليوتيوبر الفنزويلي الشهير أوسكار أليخاندرو المتخصص في مجال السياحة، بتهمة ارتباطه بـ "أنشطة إرهابية"، على ما أعلنت عائلته فيما لم تعلق السلطات بعد على القضية.
ووفق بيان للعائلة نقلت نصه وكالة الأنباء الفرنسية فإنه "بحسب المعلومات الأولية المتوافرة فإن التوقيف مرتبط باتهامات بالقيام بأنشطة إرهابية".
وألقي القبض على أوسكار أليخاندرو بيريز مارتينيز المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أوسكار أليخاندرو، في مطار سيمون بوليفار الدولي في كراكاس بينما كان متجهاً إلى متنزه كانيما الوطني حيث يقع سالتو أنخيل، أعلى شلال في العالم.
ومصور الفيديو المقيم في الولايات المتحدة والذي تضم قناته على يوتيوب 1,8 مليون مشترك وعلى "إنستغرام" 580 ألف متابع، موقوف في قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة العلمية في كاراكاس.
وسيمثل أمام القضاء الإثنين، بحسب أقاربه الذين يأملون في أن يتضح الأمر وأن يحظى بـ "معاملة عادلة".
ويظهر أوسكار أليخاندرو الذي زار 28 دولة، آخرها نيكاراغوا، في مقاطع فيديو يقوم بتصويرها في المواقع السياحية متحدثاً عن حياة السكان.
ومنذ بداية العام، تحدثت السلطات الفنزويلية عن ست مؤامرات مزعومة على الأقل مرتبطة بالإرهاب ومناهضة الحكومة. وأدى ذلك إلى اعتقال أكثر من أربعين شخصًا.