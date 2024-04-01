توقيف يوتيوبر شهير بتهمة متعلقة بـ"الإرهاب"

ومصور الفيديو المقيم في الولايات المتحدة والذي تضم قناته على يوتيوب 1,8 مليون مشترك وعلى "إنستغرام" 580 ألف متابع، موقوف في قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة العلمية في كاراكاس.

وسيمثل أمام القضاء الإثنين، بحسب أقاربه الذين يأملون في أن يتضح الأمر وأن يحظى بـ "معاملة عادلة".

ويظهر أوسكار أليخاندرو الذي زار 28 دولة، آخرها نيكاراغوا، في مقاطع فيديو يقوم بتصويرها في المواقع السياحية متحدثاً عن حياة السكان.

ومنذ بداية العام، تحدثت السلطات الفنزويلية عن ست مؤامرات مزعومة على الأقل مرتبطة بالإرهاب ومناهضة الحكومة. وأدى ذلك إلى اعتقال أكثر من أربعين شخصًا.