اختطاف يوتيوبر لبناني شهير في هايتي بعد مقابلة مع زعيم عصابة

أفادت تقارير إخبارية أنه تم اختطاف اليوتيوبر الأمريكي من أصول لبنانية، أديسون بيير معلوف، من قبل رجال العصابات في هايتي بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيم العصابة سيئة السمعة "باربكيو".

وقالت قناة "هايتي 24"، أن عصابة "ماوزو 400"، التي يقودها جوزيف ويلسون، هي المسؤولة عن اختطافه.

وبحسب ما ورد، كان معلوف في منطقة دلماس 6 في العاصمة بورت أو برنس لإجراء مقابلة مع باربكيو. وكان عائدا من المنطقة عندما تم اختطافه.