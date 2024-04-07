هندي ينتحر بعد خسارة 25 دولارًا

وكان الشاب (18 عاما) يلهو باستخدام هاتف والدته، عندما نقر عن غير قصد على رابط احتيالي أدى إلى محو كل الأموال من الحساب البنكي لوالدته.

وأصيب الشاب، بالذعر عندما وصلته رسالة تفيد بخصم المبلغ؛ وهو ما دفعه إلى تناول مبيد حشري في منزل أسرته ليلقى حتفه على الفور.

وأكدت الشرطة أنه كان بإمكانها استرداد الأموال المفقودة في غضون 24 ساعة في حال لم يتسرع الشاب بالانتحار وأبلغها بالأمر بدلاً من ذلك.

ولفتت إلى أن والدته لم تكن على علم بالرسالة النصية التي وردت من البنك بشأن السحب النقدي.