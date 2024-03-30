الهند.. أراد استعادة هاتفه المحمول فلقي حتفه

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حادث مروع، بعد سقوطه من أحد القطارات في الهند، أثناء مطاردته لصا سرق هاتفه المحمول.

ووفق موقع "ذا تايم أوف إنديا"، فإن الشاب برابهاس بهانج، البالغ 24 عاما من العمر، ويعمل في أحد البنوك في مدينة بيون، توفي بشكل عرضي، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إنه لم يكن هناك شهود على الحادث.

ولاحقا، ألقي القبض على سارق الهاتف المحمول، وتبين أنه يدعى أكاش جادهاف ويبلغ 27 عاما من العمر، وفي التحقيقات أقر بضرب الضحية على يده لسرقة هاتفه.

واكتشفت الشرطة أن هاتف بهانج المحمول، الذي عثر عليه، قد سقط من القطار ليلة الاثنين الماضي.

والضحية الذي كان يعيش في مومباي، انتقل إلى بيون قبل عامين من وفاته، وكان يعمل أمين صندوق في بنك خاص، وكان على متن القطار في طريقه للاحتفال مع أصدقائه في مومباي عندما خطف المتهم هاتفه، فحاول ملاحقته، لكنه سقط من القطار وتوفي متأثرا بجراحه.

وبحسب الشرطة، فقد تم العثور في البداية على جثة بهانج بالقرب من خط سكة الحديد، وسجلت وفاته على أنها عرضية، إذ لم يكن هناك شهود على الحادث، وبعد ذلك أصبح الحادث برمته واضحا، عندما قُبض على جادهاف، الذي كان يتجول بشكل مريب في محطة سكة حديد أمبيفلي.