كيف تحولت المقاهي الثقافية في دمشق إلى مطاعم خمس نجوم؟

انقلب حال المقاهي الثقافية في دمشق، خلال سنوات الحرب، فالأماكن التي كانت مسرحاً للحوار بشأن الفنون والحداثة، صارت أسعارها خمس نجوم. كما غيّر بعضها اختصاصه، فبات يركز على تقديم "الأراكيل" وعرض مباريات كرة القدم للجمهور المحتشد، إضافة إلى لعبة الورق وطاولة الزهر.

واشتهرت دمشق بالعديد من المقاهي التاريخية، مثل "الهافانا"، و"الكمال" و"البرازيل"، و"أبو شفيق"، و"الشرق الأوسط"، وكان يجتمع فيها السياسيون والشعراء، ويحرص على زيارتها العرب عند القدوم إلى سوريا.

تراجع الثقافة

يربط المخرج السينمائي محمد سمير طحان تراجع المقاهي الثقافية بما تعانيه الثقافة في هذه المرحلة من صعوبات، ويقول لـ"إرم نيوز": "اضمحلال جمهور الثقافة اضطر المقاهي لإلغاء حرصها على استقبال المثقفين ومراعاة أوضاعهم المالية، فالدارج عند شباب اليوم يختلف عما كان عند الأجيال السابقة. وبات ربح المقاهي هو المقياس، والمال لا يأتي عن طريق المثقفين".

ويؤيد المخرج المسرحي مأمون الخطيب موضوع تأثير الوضع الاقتصادي الصعب على حال المقاهي الثقافية، ويضيف لـ"إرم نيوز": "المثقفون يعانون من قلة الدخل، ولا يمكنهم اليوم دفع ثمن فنجان قهوة يتجاوز سعره 15 ألف ليرة، بشكل يومي. ويفضّل معظمهم أن يستقبلوا ضيوفهم من الكتاب والشعراء في المنزل؛ اقتصاداً في التكاليف".

ويرى الخطيب أن التطورات التكنولوجية الحديثة تسبّبت بنوع من العزلة الاجتماعية، فالمقاهي كانت المكان الأساسي للقاء الشعراء والفنانين، أما اليوم، فيمكنهم التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ضعف القدرة المالية.