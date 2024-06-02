حالة نفسية غريبة.. "سفاح التجمع" يلفت الأنظار إلى "النيكروفيليا"
لا يزال المجتمع المصري يعيش حالة من الصدمة بعد واقعة جرائم "سفاح التجمع"، والتي لفتت طريقة منفذها "كريم مسلم"، الأنظار، في تعامله مع الضحايا، حيث كشفت التحقيقات بأنه كان "يعاشر الفتيات بعد قتلهن"، ليتوصل أطباء إلى نتيجة محتملة مفادها أن المجرم كان مصابا باضطراب جنسي يُدعى "النيكروفيليا".
هذه الممارسات فتحت باب التساؤل، حول الحالة التي كان يعانيها المجرم، وتدفعه لمثل هذه السلوكيات، التي تتعارض مع الفطرة البشرية، وتثير حالة من الاشمئزاز.
وحول هذه الحالة، نقل موقع قناة "الحرة" عن استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، قوله إن "الأشخاص الذين يقومون بممارسة الجنس مع (جثث الموتى) قد يكونوا بحالة مرضية أو اضطراب جنسي يُدعى النيكروفيليا".
اضطرابات ذهنية
وأوضح بأن في هذا النوع من المرض "ينجذب الشخص إلى فكرة الجماع مع جثة المتوفية حيث لا تتكلم ولا تعبر ولا ترفض"، مشيرا إلى أن جزء من المصابين بـ"النيكروفيليا" هم مرضى عقليين ولديهم اضطرابات ذهنية، وبعضهم لديه "قدرات عقلية قليلة".
ولفت إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص لديهم "تدني الشعور بالذات"، ويمتلكهم مشاعر بأن "المجتمع يرفضهم"، مما يدفعهم لـ"ممارسة الجنس الكامل مع جثث الموتى".
وبين بأن "سفاح التجمع" كان يعطي الضحايا مخدرات حتى "الموت"، ويمارس معهم الجنس دون "أي مقاومة منهم"، وهو أبرز أعراض اضطراب "النيكروفيليا".
تعريف المصطلح
ومصطلح "نيكروفيليا" مشتق من الكلمتين اليونانيتين "نيكرو" وتعني الجسد الميت، و"فيليا" وتعني الحب والانجذاب، وبالتالي فمعناها "الانجذاب للجسد الميت"، وهو مرض نادر يظهر بشكل حصري تقريبا عند الرجال، ويتعلق بـ"الاهتمام الجنسي بالجثث أو الاتصال الجنسي بها".
ويتمكن المصابون بالمرض في غالب الأحيان، من الوصول إلى الجثث عبر صالات الجنازة أو المشارح أو المقابر، ولكن في بعض الحالات "يقتلون الضحية بأنفسهم".
اضطراب جنسي
بدورها، قالت المعالجة النفسية والاختصاصية الاجتماعية، لانا قصقص، إن "نيكروفيليا" هو اضطراب جنسي "غير شائع"، ويتمثل بانجذاب الشخص لـ"الجثث وإقامة علاقات جنسية معهم"، مبينة بأن هذا الشخص عادة ما يكون "تعرض لصدمات عاطفية، أو لديه اضطرابات نفسية شخصية، وشخصيته معادية للمجتمع".
وأضافت: "أوضحت القصص بأن الشخص قد يكون لديه ضعف جنسي، وغير قادر على القيام بعلاقات جنسية طبيعية، فيتجه للقيام بذلك مع الموتى"، وأردفت: "بذلك لا تهز ثقته بنفسه، نظرا لعدم وجود رد فعل من الطرف الآخر من العلاقة وهي الجثة".
وأكدت أن غالبية المصابين بـ"النيكروفيليا" يميلون إلى الانعزال والانفصال عن المجتمع، ولا تكون لديهم "علاقات اجتماعية سليمة".