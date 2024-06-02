حالة نفسية غريبة.. "سفاح التجمع" يلفت الأنظار إلى "النيكروفيليا"

لا يزال المجتمع المصري يعيش حالة من الصدمة بعد واقعة جرائم "سفاح التجمع"، والتي لفتت طريقة منفذها "كريم مسلم"، الأنظار، في تعامله مع الضحايا، حيث كشفت التحقيقات بأنه كان "يعاشر الفتيات بعد قتلهن"، ليتوصل أطباء إلى نتيجة محتملة مفادها أن المجرم كان مصابا باضطراب جنسي يُدعى "النيكروفيليا".

هذه الممارسات فتحت باب التساؤل، حول الحالة التي كان يعانيها المجرم، وتدفعه لمثل هذه السلوكيات، التي تتعارض مع الفطرة البشرية، وتثير حالة من الاشمئزاز.

وحول هذه الحالة، نقل موقع قناة "الحرة" عن استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، قوله إن "الأشخاص الذين يقومون بممارسة الجنس مع (جثث الموتى) قد يكونوا بحالة مرضية أو اضطراب جنسي يُدعى النيكروفيليا".