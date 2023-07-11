وسط تحذيرات من الحرائق.. إلى متى ستستمر موجة الحر الخانقة في المغرب العربي؟

تجتاح المنطقة المغاربية هذه الأيام موجة حر خانقة، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، اقتربت في بعض المناطق من الخمسين درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر هذه حتى يوم الجمعة المقبل؛ وهو ما دعا السلطات إلى توجيه تحذيرات لتوخي الحذر، خاصة لكبار السن والمرضى، والابتعاد عن إشعال الحرائق.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار موجة الحر الشديدة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية.