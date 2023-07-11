وسط تحذيرات من الحرائق.. إلى متى ستستمر موجة الحر الخانقة في المغرب العربي؟
تجتاح المنطقة المغاربية هذه الأيام موجة حر خانقة، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، اقتربت في بعض المناطق من الخمسين درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر هذه حتى يوم الجمعة المقبل؛ وهو ما دعا السلطات إلى توجيه تحذيرات لتوخي الحذر، خاصة لكبار السن والمرضى، والابتعاد عن إشعال الحرائق.
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار موجة الحر الشديدة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية.
وأصدرت هيئة الحماية المدنية لائحة تعليمات تتضمن حزمة إجراءات وقائية، داعية إلى تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا عند الضرورة.
كما دعت إلى تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة، بالإضافة إلى عدم التعرّض لأشعة الشمس، خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.
وشددت على منع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية حتى تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول؛ لتجنب الحرائق والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي تونس قال رئيس مصلحة التوقعات الجوية الخاصة بالإعلام بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، إن درجات الحرارة في البلاد أعلى بـ6 إلى 10 درجات في مثل هذا الوقت من العام.
وبين الغنوشي أن درجات الحرارة المرتفعة ستتواصل كامل الأسبوع القادم، وفق المؤشرات الحالية، بل قد تستمر إلى الـ 20 من الشهر الحالي.
وفي المغرب توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر ودرجات الحرارة العالية حتى يوم الجمعة.
ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بكل من بني ملال والفقيه بنصالح ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وشيشاوة واليوسفية وزاكورة وطاطا وتارودانت وآسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب.
وبالتزامن مع موجة الحر حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية من ازدياد مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات والأحراش.
وقال موقع "هسبريس" المحلي، إن البيان الصادر عن مديرية الأرصاد رفع درجة التحذير إلى المستوى الأحمر (أقصى درجات الخطورة) في مناطق عدة من البلاد.
وفي موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المحلية سكان مناطق تيرس زمور من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع، موضحة في بيان، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، أن ولاية تيرس زمور ستشهد خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري موجة حر شديدة، تصل درجات الحرارة القصوى فيها ما بين 47 و49 درجة مئوية، وخاصة في مدينتي بير أم اكرين والزويرات. ودعت "الأرصاد الجوية" السكان والمسافرين "إلى مزيد من اليقظة والحذر طيلة المدة المذكورة".