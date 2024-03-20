هشام ماجد لـ"إرم نيوز": لهذا اخترت المشاركة في مسلسل "أشغال شقة"

إشادات واسعة نالها الفنان المصري هشام ماجد منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أشغال شقة"، الذي يجسد فيه شخصية طبيب شرعي يرزق بتوأم، ولكن بسبب قلة خبرته وزوجته المذيعة في التعامل مع الأطفال يبحثان عن خادمة، ليحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

وكشف هشام ماجد، في حوار خاص أجراه مع "إرم نيوز"، عن العناصر التي جذبته لهذا المسلسل، وتعاونه الأول مع الفنانة أسماء جلال.

كيف نشأت فكرة مسلسل "أشغال شقة"؟

الفكرة للكاتبين شيرين وخالد دياب، وعرضاها عليّ منذ 5 سنوات تقريبا، ومنذ أن عرضت علي وأنا متمسك بها للغاية، والحمد لله قدمنا عملا أسعد الجمهور، ونال إشادات النّقاد.

ما هو الذي جذبك للمسلسل؟

البساطة.. أكثر شيء جذبني في المسلسل هو أنه بسيط وقريب من الجمهور وخال من "الفزلكة"، ورغم أن الفكرة بسيطة لكن فيها تفاصيل غنية، وتشعر أنها قريبة من كل الجمهور، وهذه المشاكل والمفارقات موجودة بكل البيوت.

هل هناك ثمة رسائل تقدمونها خلال المسلسل؟

لا توجد رسائل مباشرة.. المسلسل يتحدث عن العائلة بشكل عام والأسرة والمشاكل التي نواجهها، والتعامل مع الأطفال حديثي الولادة، وكل هذا في إطار العائلة وحرصها على إكمال الحياة في ترابط.

كما يناقش العمل المشاكل التي من الممكن أن تحدثها المساعِدات اللواتي يعملن في البيوت، ولكن لا نقصد أي رسالة أكثر من أن يستمتع الجمهور وهو يشاهد، ويرى نفسه في الشخصيات الموجودة بالمسلسل، فكل هذه المواقف مر بها الجميع، فمعظم الناس تزوجت واستعانت بمساعدات للعمل في البيت وحدثت هذه المشاكل.