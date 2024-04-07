مسلحون يختطفون "باربي العراق" في بغداد

أحمد عبد

اختطف مسلحون يرتدون الزي العسكري البلوغر ومقدمة البرامج العراقية، داليا نعيم، الملقبة بـ"باربي العراق"، في منطقة المنصور وسط بغداد، قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها في أطراف العاصمة.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ"إرم نيوز"، إن مديرية استخبارات بغداد شكلت فريقا لمتابعة اختطاف نعيم، الذي تم بعد خروجها من أحد مراكز التجميل في منطقة المنصور.

وبيّن أن "الجناة قاموا برمي المختَطفة بعد أن اعتدوا عليها بالشتم والضرب على الطريق السريع المؤدي إلى منطقة الرضوانية غربي العاصمة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الاستخبارية تابعت كاميرات المراقبة للمركز والمنازل القريبة منه لجمع المعلومات والأدلة والخيوط للوصول إلى الجناة الذين كانوا يرتدون زيا عسكريا".