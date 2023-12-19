"باربي" الطبية تثير انتقادات لعدم مراعاتها معايير السلامة

وجاءت 98% من دمى الطبيب من ماركة "باربي" مزودة بسماعات طبية، و4% فقط كانت ترتدي أقنعة للوجه ودون قفازات، كما اتضح أنّ أكثر من ثلثي دمى باربي الطبية مصممة بشعر منسدل، وأكثر من نصفها يرتدي أحذية ذات الكعب العالي، حتى في الأماكن التي لا يشجع فيها ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. كما لا يستوفي تصميم 12 دمية من "باربي" جميع متطلبات مستلزمات الحماية الشخصية المناسبة المتعلقة بالشعر والملابس.