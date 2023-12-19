"باربي" الطبية تثير انتقادات لعدم مراعاتها معايير السلامة
أثار تصميم دمى "باربي" الخاصة بالمجالات الطبية انتقادات مجموعة من الباحثين، اتهموها بأنها تتجاهل المعايير المهنية.
وعلى الرغم من أن "باربي" دائما ما تظهر وهي مرتدية سماعة الطبيب، إلا أنها تنتهك القواعد الصارمة بالمظهر، إذ تظهر بشعر طويل وترتدي حذاء بكعب عالٍ، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واهتمت الدراسة التي أجرتها الباحثة كاثرين كلامر من جامعة "إنديانا" في الولايات المتحدة، باختبار مدى صحة صور حياة "باربي" للعالم والأطباء، إذ شرعت الباحثة في تحديد أنواع المجالات الطبية والعلمية التي عملت فيها دمى "باربي" مقارنة بالدمى المهنية الأخرى، وتحديد ما إذا كانت تستوفي معايير السلامة السريرية والمخبرية.
وجاءت 98% من دمى الطبيب من ماركة "باربي" مزودة بسماعات طبية، و4% فقط كانت ترتدي أقنعة للوجه ودون قفازات، كما اتضح أنّ أكثر من ثلثي دمى باربي الطبية مصممة بشعر منسدل، وأكثر من نصفها يرتدي أحذية ذات الكعب العالي، حتى في الأماكن التي لا يشجع فيها ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. كما لا يستوفي تصميم 12 دمية من "باربي" جميع متطلبات مستلزمات الحماية الشخصية المناسبة المتعلقة بالشعر والملابس.