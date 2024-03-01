يا رب انتقامك.. نادية مصطفى تثير الجدل برسالة غامضة عقب وفاة حلمي بكر
أثارت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين المصريين، الجدل برسالة غامضة، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، بعد دقائق من وفاة الموسيقار حلمي بكر.
وتوفي الموسيقار المصري حلمي بكر، قبل قليل، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة؛ إثر تدهور حالته الصحية.
ونعت "مصطفى" الموسيقار الراحل قائلة: "لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين".
وأتبعت الفنانة المصرية النعي بمنشور غامض قالت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، يا رب عدلك وانتقامك".
ويشير منشور عضو "الموسيقيين" إلى أنها تقصد زوجة الراحل سماح القرشي، خاصة وأنها اتهمتها قبل يومين بمنعه من دخول المستشفى رغم حالته المرضية الحرجة، كما أشارت إلى أنها تعامله بإهانة.
وتحدثت الفنانة المصرية، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، عن الأزمة، قائلة: "هذا الموضوع تحديدًا لم أكن أرغب الحديث فيه، ولكن بالفعل الأستاذ حلمي بكر يعامل معاملة سيئة من قبل زوجته وأسرتها، ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة لحالته الصحية رغم مرضه الشديد".
وأكدت: "هناك تسجيلات صوتية تثبت صحة ادعائي وصلتني من شخص، لن أذكر اسمه إلا إذا تحول الأمر للنيابة العامة، وهي تؤكد أن الموسيقار الكبير تحت السيطرة الكاملة لزوجته، ويعامل معاملة سيئة، على حد قولها.
وعن إمكانية اتخاذ النقابة إجراءً قانونيًا ضد زوجته، أوضحت أن النقابة ليس من حقها رفع دعوى قضائية؛ لأنها ليست ذات صفة، لافتة إلى أن الدعوى لا بدَّ أن تكون من أحد أقاربه.
وأوضحت أنها تواصلت مع نجله من أجل إنقاذ والده، مؤكدة أن النقابة على أتم الاستعداد للوقوف بجانب بكر من أجل حمايته.