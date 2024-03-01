يا رب انتقامك.. نادية مصطفى تثير الجدل برسالة غامضة عقب وفاة حلمي بكر

وتحدثت الفنانة المصرية، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، عن الأزمة، قائلة: "هذا الموضوع تحديدًا لم أكن أرغب الحديث فيه، ولكن بالفعل الأستاذ حلمي بكر يعامل معاملة سيئة من قبل زوجته وأسرتها، ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة لحالته الصحية رغم مرضه الشديد".

وأكدت: "هناك تسجيلات صوتية تثبت صحة ادعائي وصلتني من شخص، لن أذكر اسمه إلا إذا تحول الأمر للنيابة العامة، وهي تؤكد أن الموسيقار الكبير تحت السيطرة الكاملة لزوجته، ويعامل معاملة سيئة، على حد قولها.

وعن إمكانية اتخاذ النقابة إجراءً قانونيًا ضد زوجته، أوضحت أن النقابة ليس من حقها رفع دعوى قضائية؛ لأنها ليست ذات صفة، لافتة إلى أن الدعوى لا بدَّ أن تكون من أحد أقاربه.

وأوضحت أنها تواصلت مع نجله من أجل إنقاذ والده، مؤكدة أن النقابة على أتم الاستعداد للوقوف بجانب بكر من أجل حمايته.