الولايات المتحدة.. تحذيرات من "عاصفة شتوية" قد تتسبب بفوضى

حذرت خدمات الأرصاد الجوية الأميركية الجمعة من "عاصفة شتوية" تستمر من مساء الجمعة حتى مساء الأحد. وتوقعت أن يتساقط مزيج من الثلوج والأمطار في نهاية هذا الأسبوع على شمال شرق الولايات المتحدة.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط أمطار وثلوج وجليد وأمطار جليدية على الطرق مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي وتعرّض أشجار للاقتلاع، واحتمال حدوث فوضى في حركة التنقل عبر الطرق والسكك الحديد وجوا.

وحذرت الهيئة من أنه في نهاية هذا الأسبوع، من بوسطن إلى واشنطن، على طول الطريق السريع "اي-95" المُستخدم بشكل كبير، "قد تكون التنقلات شبه مستحيلة"، بينما يعود الملايين من سكان المنطقة من عطلة نهاية العام.

ويمكن أن تتراكم ثلوج تصل إلى 30 سم في "عاصمة" نيو إنغلاند، ومدينة بوسطن التاريخية الكبيرة، وفي أجزاء من ولايتي ماساتشوستس وكونيكتيكت.

ونبّه المسؤول في بوسطن جاشا فرانكلين هودج في حديث أمام صحافيين من "احتمال أن تكون هذه العاصفة، عاصفة حقيقية بالنسبة للمدينة".

وقالت عمدة المدينة ميشيل يو إنها "تأمل" في الاستجابة لتداعيات سوء الأحوال الجوية، بهدف استئناف الدراسة والعمل صباح الاثنين.