عاصفة في أستراليا تقتل امرأة وتقطع الكهرباء عن آلاف المساكن
ضربت عاصفة رعدية شرق أستراليا ليلة عيد الميلاد؛ ما أسفر عن مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن 120 ألف مسكن، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وقالت شركة "إنرجكس" للطاقة إنّ العاصفة أحدثت أضراراً "كارثية" وأدّت لسقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين، عاصمة كوينزلاند (شرق)، ومدينة غولد كوست الواقعة على بُعد 80 كلم إلى الجنوب منها.
وأوضحت أنّ 800 من خطوط الكهرباء خرجت عن الخدمة بسبب العاصفة؛ ما أدّى لانقطاع التيار عن 120 ألف مسكن.
وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما من طريقة سهلة لقول ذلك، لكنّ بعض العملاء لن يحصلوا على الكهرباء لعدّة أيام. نحن نشهد أضراراً كارثية وواسعة النطاق بحجم إعصار".
وتابعت أنّ "تقارير عن مزيد من الأضرار تصل كلّ دقيقة".
من جهتها، قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند، إنّ امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً قضت من جراء سقوط شجرة عليها في أحد شوارع غولد كوست.
وقال المسعف جاي نيوتن للصحافيين، إنّ المرأة "أصيبت لسوء الحظ بجروح خطرة في الرأس وفارقت الحياة. لم نتمكن من إنعاشها".
وأضاف أنّ امرأة أخرى علقت في سيارتها أكثر من ساعة، بسبب سقوط شجرة قربها، من دون أن تصاب بأذى.
وتابع: "كان الأمر أشبه بمنطقة كارثة. هناك أشجار سقطت على طول الطريق"، واصفاً كيف اقتلعت أشجار وطارت أسطح منازل من جرّاء الرياح العاتية.
وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة في وقت لاحق، الثلاثاء، هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة برياح عاتية وسقوط حبّات برَد كبيرة وهطول أمطار غزيرة.
كما حذّرت هيئة الأرصاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من خطر فيضان نهر يقع قرب غولد كوست.