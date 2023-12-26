عاصفة في أستراليا تقتل امرأة وتقطع الكهرباء عن آلاف المساكن

ضربت عاصفة رعدية شرق أستراليا ليلة عيد الميلاد؛ ما أسفر عن مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن 120 ألف مسكن، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت شركة "إنرجكس" للطاقة إنّ العاصفة أحدثت أضراراً "كارثية" وأدّت لسقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين، عاصمة كوينزلاند (شرق)، ومدينة غولد كوست الواقعة على بُعد 80 كلم إلى الجنوب منها.

وأوضحت أنّ 800 من خطوط الكهرباء خرجت عن الخدمة بسبب العاصفة؛ ما أدّى لانقطاع التيار عن 120 ألف مسكن.