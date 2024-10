حضور لافت لباسم يوسف في "أرابز غوت تالنت"

انطلقت أولى حلقات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent بحضور لافت للإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي دخل الاستوديو على نغمات أغنية المصارع جون سينا You Can not see me.

وأثار الظهور الأول ليوسف حماسة الجمهور ولجنة التحكيم التي تضم أيضًا، نجوى كرم، وناصر القصبي، حيث أضفى جوًّا من المرح والفكاهة على الحلقة.

ونفى باسم يوسف أن يكون صارمًا أو قاسيًا مع المتسابقين، مؤكدًا في تصريحات تلفزيوينة أنه يتعاطف مع كل صاحب موهبة ويحاول دعمه بشتى السبل.

وحول الجدل الذي أثير مع الإعلان عن مشاركته في البرنامج وترواح بين الإشادة والانتقاد على منصات التواصل، أكد باسم يوسف أنه لم يعد يعطي السوشال ميديا نفس الحجم كما كان يفعل قبل سنوات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "تعلمت أن من عاش بمدح الناس له، مات بذمهم"، كما تابع ساخرًا: "أتممت الخمسين ولم تعد صحتي تحتمل".

ولم تخلُ الحلقة الأولى من البرنامج الذي انطلق مساء الأربعاء من لحظات المرح بين أعضاء لجنة التحكيم، حيث مازح باسم يوسف الفنانة نجوى كرم قائلًا: "أنا هقتبس جملة مشهورة من نجمة مشهورة وهقولها.. وهي: يخرب بيتك شو حبيتك"، ما أشعل موجة من الضحك داخل الاستديو.

وفي مشهد آخر، حاول باسم تقليد الحركات البدنية التي قدمها فريق جزائري لكنه فشل في محاكاة أدائهم، ليعلق ضاحكًا: "أزمة منتصف العمر.. وأخاف أقول لا يضربوني".

وعلقت نجوى كرم على عودة البرنامج بعد فترة من التوقف قائلة: "آراب غوت تالنت، هي حقبة كانت مهمة كتير بحياتي، وبافتكر مازالت، ووجودي فيه، صار عنوان كتير كبير بحياتي، الفنية والشخصية، وهيك يمكن تلاقوها كمان الناس".

وأضافت عبر حسابها على "الإنستغرام" : "وأنا بشكر الله على هذه المشاركة لأن فرحتي كتير كبيرة، وإن شاء الله مثل ما بلشنا، وقبلونا الناس، نقدر نكفي"

وبعد توقف 4 سنوات، انطلق الموسم السابع من "أرابز غوت تالنت" وكانت بداية البرنامج في يناير من العام 2011، وضمت لجنة التحكيم آنذاك الإعلامي المصري عمرو أديب، وعلي جابر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.