لسبب غريب.. عامل يحاول اقتحام منزل عمرو أديب

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عامل توصيل حاول اقتحام منزل الإعلامي المصري عمرو أديب بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة؛ بحجة توصيل طلبات شخصية له.

وكشف أمن الحي الذي يسكن فيه أديب أن شابًّا في العقد الثالث من عمره حاول الدخول بحجة أنه يحمل طلبات خاصة للإعلامي عمرو أديب، ولم يكن "أديب" قد ترك خبرا بأنه ينتظر أحدا، وعند التواصل معه أكد أنه لم يطلب شيئًا.

وأضاف موظفو الأمن في أقوالهم أنه تم منع الموظف من الدخول، إلا أنه حاول الدخول بالقوة، فمنعوه وسلموه للشرطة.

وبالتحقيق مع الشاب تبين أنه عامل توصيل يعمل في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة، وأكد أنه لم يحاول الدخول بهدف السرقة أو ما شابه، لكنه رأى عمرو أديب في منامه، وأراد مقابلته لإخباره بشيء مهم.

ومن المقرر أن تحيل الشرطة المحضر للنيابة للتحقيق معه.