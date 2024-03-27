المغرب.. النائب العام يُخلي سبيل "مومو" مقابل كفالة مالية كبيرة

قرر النائب العام في مدينة الدار البيضاء المغربية، الثلاثاء، إخلاء سبيل المذيع المشهور محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو"، مقابل كفالة مالية مقدارها 100 ألف درهم (10 آلاف دولار).

واستدعى النائب العام في الدار البيضاء "مومو" لمتابعته في التهم الموجهة إليه وهي "المشاركة في الإهانة، وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، فيما قرر كذلك توقيف اثنين آخرين على خلفية القضية ذاتها بعد اتهامها بـ"اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".

وتعود القضية حين زعم أحد المشاركين في برنامج "مومو رمضان شو" سرقة هاتفه وهو على الهواء معه، لكن الأمن المغربي أكد في بيان أن الواقعة "وهمية، وتهدف إلى تحقيق مشاهدات أكثر للإذاعة".

وباشرت قوات الأمن التحقيق في الحادثة، خاصة فيما يتعلق بوجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما، وطاقم البرنامج، مشيرة إلى أن التحقيق سعى إلى كشف ملابسات "الجريمة الوهمية، ونشر الخبر الزائف".

وأكد البيان الصادر عن قوات الأمن في المغرب، أن ما جرى "يمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".