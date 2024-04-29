نقلت 25 عروسًا.. سيرة حافلة لسيارة قديمة في معرض بالسعودية (فيديو)

ويقول القحطاني إن سيارته الفرنسية من نوع "بيجو 404" عاصرت أحداثاً ومرت بمناسبات عديدة في شباب والده محمد، وكانت ذات يوم السيارة الوحيدة في القرية التابعة لسراة عبيدة في عسير، حيث تنقل الأشخاص والمؤن وكل ما يخطر في البال.

ولعل أبز محطات حياة تلك السيارة التي تعود للعام 1974، هي كونها سيارة الفرح في القرية، حيث نقلت 25 عروساً في حفلات الزفاف التي شهدتها القرية.

وقرر عايض وإخوته الاحتفاظ بتلك السيارة التي لا تزال بنشاطها بعد نحو نصف قرن تقريباً كانت فيها تكسي العائلة والقرية، وتشارك حتى اليوم بالكثير من الفعاليات، مثل مسيرة في الرياض، تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الماضية ليوم التأسيس.