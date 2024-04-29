نقلت 25 عروسًا.. سيرة حافلة لسيارة قديمة في معرض بالسعودية (فيديو)
عرض مواطن سعودي، سيارة قديمة عمرها نصف قرن، في معرض للسيارات الكلاسيكية القديمة في المملكة التي يشتهر سكانها بعلاقة وثيقة مع السيارات بمختلف أنواعها.
وأحضر عايض محمد القحطاني السيارة التي تعود لوالده، من منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، إلى معرض السيارات الكلاسيكية المقام في منطقة القصيم شمال الرياض العاصمة، وسط إعجاب زوار المعرض بسيرة تلك السيارة.
ويقول القحطاني إن سيارته الفرنسية من نوع "بيجو 404" عاصرت أحداثاً ومرت بمناسبات عديدة في شباب والده محمد، وكانت ذات يوم السيارة الوحيدة في القرية التابعة لسراة عبيدة في عسير، حيث تنقل الأشخاص والمؤن وكل ما يخطر في البال.
ولعل أبز محطات حياة تلك السيارة التي تعود للعام 1974، هي كونها سيارة الفرح في القرية، حيث نقلت 25 عروساً في حفلات الزفاف التي شهدتها القرية.
وقرر عايض وإخوته الاحتفاظ بتلك السيارة التي لا تزال بنشاطها بعد نحو نصف قرن تقريباً كانت فيها تكسي العائلة والقرية، وتشارك حتى اليوم بالكثير من الفعاليات، مثل مسيرة في الرياض، تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الماضية ليوم التأسيس.
ويأمل عايض القحطاني الذي حضر برفقة نجله علي، أن يحصد جائزة في المعرض عن سيارته التي تنافس عشرات السيارات القديمة الأخرى التي حضرت برفقة ملاك من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية والحفاظ عليها بأبهى صورة وحال.