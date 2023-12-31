2022 و2023 العامان الأعلى حرارة في إسبانيا منذ 1916

أفاد تقرير لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية "Aemet" بأن هذا العام، إلى جانب عام 2022، سيتم تصنيفهما على أنهما العامان الأكثر حرارةً في إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يتصدر كلا العامين تصنيف الأعوام الأكثر حرارة منذ ذلك التاريخ، قبل أكثر من قرن من الزمان، بفارق نصف درجة عن عامي 2020 و2017.

وأشارت الوكالة إلى أن "العام الحالي كان جافاً جدا أيضاً في المياه، وأنه سيُختتم مع جفاف مناخي طويل الأمد في جميع أنحاء إسبانيا وبشكل خاص في كتالونيا، فقد أصبحت بالفعل الأكثر جفافاً منذ عام 1961".