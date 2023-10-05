تقرير: إسبانيا تسجل مستويات جفاف قياسية وتراجعًا بمخزون السدود

كشف تقرير دولي، عن تراجع مخزون السدود في إسبانيا إلى 35% من طاقتها الاستيعابية، بسبب انخفاض الهطول المطري بنحو 11% عن الاعتيادي، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.

وتستهلك إسبانيا 80% من موارد المياه، في ري المحاصيل.

وبحسب تقرير نشرته منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، فإن الموسم المطري الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وانتهى في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ترك رصيدًا سلبيًّا على صعيد إدارة مياه إسبانيا.

وتجاوزت بذلك إسبانيا، مستويات الجفاف القياسية.

وأشار إلى أن "الجفاف المعلن في جيرونا وانقطاع المياه في عدة أجزاء من مالقة، هو الوجه الأكثر وضوحًا للنقص في المياه".