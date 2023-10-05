تقرير: إسبانيا تسجل مستويات جفاف قياسية وتراجعًا بمخزون السدود
كشف تقرير دولي، عن تراجع مخزون السدود في إسبانيا إلى 35% من طاقتها الاستيعابية، بسبب انخفاض الهطول المطري بنحو 11% عن الاعتيادي، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.
وتستهلك إسبانيا 80% من موارد المياه، في ري المحاصيل.
وبحسب تقرير نشرته منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، فإن الموسم المطري الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وانتهى في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ترك رصيدًا سلبيًّا على صعيد إدارة مياه إسبانيا.
وتجاوزت بذلك إسبانيا، مستويات الجفاف القياسية.
وأشار إلى أن "الجفاف المعلن في جيرونا وانقطاع المياه في عدة أجزاء من مالقة، هو الوجه الأكثر وضوحًا للنقص في المياه".
ولفت التقرير، إلى أن "مناطق مورسيا وكاستيا لا مانشا ولاريوخا، هي الأكثر تضررًا من قلة الأمطار، ناهيك عن الدمار الذي لحق بها، إذ تسبب الجفاف في جزيرة تينيريفي إلى تعرضها هذا الصيف لأخطر حريق في تاريخها".
وأضاف أن منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، التي تركز على إدارة المياه، تحذر من أن "الجفاف الطويل الذي تمر به العديد من المناطق في إسبانيا يمنع الحفاظ على مخزون كافٍ لتوفير الاستهلاك العالي من المياه بشكل آمن".
واضطرت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، إلى الموافقة على أمر ملكي يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالشأن الزراعي والمياه بسبب النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا ومشاكل إسبانيا في الاكتفاء الذاتي.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري