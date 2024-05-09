العراق.. أب يقتل عائلته المكونة من 12 شخصا ثم ينتحر
أقدم أب في قضاء شط العرب شرق البصرة جنوبي العراق، مساء الأربعاء، على قتل عائلته المكونة من 12 شخصًا، ثم انتحر.
وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها "إرم نيوز"، فإن الأب فتح النار على عائلته المكونة من 12 شخصًا، أطفال ونساء، داخل منزلهم بحي الموظفين في قضاء شط العرب.
وأظهر مقطع فيديو حصل عليه "إرم نيوز"، (يعتذر الموقع عن نشره)، مشاهد صادمة للضحايا مخضبين بالدماء داخل المنزل.
وقال مدير إعلام قيادة شرطة البصرة، العقيد عزيز العبادي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "جريمة القتل التي حصلت مساء يوم الأربعاء في منطقة حي الموظفين بقضاء شط العرب، راح ضحيتها أفراد عائلة مكونة من 12 شخصًا".
وأكد العبادي أن "الأب القاتل أقدم على الانتحار بعدها، بسبب تورطه بديون مالية وصلت إلى مليار دينار عراقي، ما ألحق به ضغوطًا نفسية دفعته لارتكاب الجريمة والانتحار".