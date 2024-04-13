جريمة "صادمة" تهز العراق.. مقتل رجل بسبب دراجته (فيديو)

في حادثة مروعة، أقدم 3 شبان عراقيين على قتل رجل بسلاح ناري، من أجل سرقة دراجته الهوائية في حي العشار البصرة.

وانتشر منذ ساعات فيديو الجريمة الصادمة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ ظهر فيه 3 شبان يركبون دراجة نارية، وجه أحدهم السلاح باتجاه الرجل الذي يركب دراجته وأطلق عليه النار، ليسارع شاب آخر بركوب دراجة الرجل والفرار بها.

وأثار فيديو الجريمة، جدلا واسعا في العراق؛ إذ عبر نشطاء عن صدمتهم من مقتل الرجل لأجل سرقة دراجته من شبان، يبدو أنهم لم يتخطوا العشرين عن عمرهم.

وقال مصدر أمني عراقي لمواقع محلية، إن الشباب استقلوا دراجة نارية دون لوحات، واستعملوا سلاح "كلاشينكوف"، كما أكدوا أن الرجل تلقى الإصابة في ظهره، وتوفي على الفور.