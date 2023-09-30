تظاهرات تعمُّ أمريكا اللاتينية للمطالبة بحقوق الإجهاض

تسبب تجريم الإجهاض بالعديد من المظاهرات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، الخميس الماضي، لأسباب تتعلق بمعالجة نقص الحماية في دول مثل السلفادور، والخوف من فقدان الحقوق في الأرجنتين، والمناقشات السياسية المكثفة في البرازيل، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "EFE".

وقالت الوكالة إن نشطاء من الجمعية النسائية في السلفادور أدانوا التجريم الكامل للإجهاض باعتباره أعظم تعبير عن العنف ضد المرأة، التي يمكن اتهامها بالقتل العمد، والحكم عليها بالسجن لمدة 30 عامًا؛ حتى في حالات الإجهاض العرضية.

وأشارت الناشطة "ليزيث ألاس" إلى ضرورة المضي قُدمًا في تحقيق تشريعات تسمح بحماية حياة وصحة الإناث في السلفادور.

ولذلك تم طرح مبادرة "بنات مُش أمهات" التي تطالب بإجهاض الحمل في حالات العنف الجنسي ضد القاصرات؛ دون 18 عامًا.

وأضافت وكالة "EFE" أن الناشطات في البرازيل نظَّمن مسيرات في المدن الرئيسة لدعم الحق في إنهاء الحمل، حيث وقعت أكبر الاحتجاجات في ساو باولو، عندما احتل المتظاهرون جزءًا من شارع باوليستا، مطالبين بمعاملة الإجهاض كمسألة تتعلق بالصحة العامة.